"Врачи боролись больше трех недель". Умер глава Подольского района Киева

Даже после госпитализации Виктор Смирнов пытался продолжать работать удаленно, но болезнь его забрала

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о смерти главы Подольской райгосадминистрации столицы Виктора Смирнова, который руководил районом последние три года.

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Прискорбную новость он опубликовал 16 апреля на своей странице в Facebook.

Чиновник скончался от последствий коронавирусной инфекции.

"Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила", – отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким чиновника.

Реклама Виктор Смирнов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100027914942214

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Градоначальник вспоминает Смирнова как очень ответственного человека "с большим сердцем и по-детски искренней улыбкой", который радел за любимое дело, район и свой город. Об этом свидетельствует то, что он пытался работать дистанционно даже после госпитализации.

Под публикацией свои соболезнования выразили и многие другие публичные люди: нардеп Ирина Геращенко, депутат Киевсовета Анна Старостенко, бывший депутат Ярослав Диденко, а также некоторые другие киевские чиновники.

Напомним, что 16 апреля в Киеве обнаружили 1609 новых случаев коронавируса, а за все время пандемии их количество составило 114 396 человек.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, в столице сохраняется критическая ситуация с COVID-19.

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