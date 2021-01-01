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В Киеве в ДТП на Палладина погиб пешеход

1 января, 22:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кто виноват в аварии, пока неясно

В Киеве на проспекте Палладина возле станции метро "Академгородок" вечером в пятницу, 1 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, пешеход пытался перебежать дорогу то ли в неустановленном месте, то ли на красный свет, а автомобиль Volkswagen двигался на большой скорости.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть пешехода.

ДТП на Палладина

На месте работает полиция и оперативная группа.

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В то же время, как сообщает dtp.kiev, мужчину все-таки сбили на пешеходном переходе, а автомобиль, предположительно, ехал со скоростью около 80 км/ч. Пока не известно, на какой свет светофора переходил погибший.

Напомним, в Харькове грузовик наехал на пешехода, который пытался перейти дорогу, тяжело травмировав его.

Мы также сообщали, что 1 января в Киеве водитель "Ягуара" не справился с управлением, влетел в столб и повис.

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Киев ДТП пешеходы академгородок
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