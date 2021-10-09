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В Киеве разбился автобус с пассажирами: есть жертвы, много пострадавших (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 октября, 22:27
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В Киеве автобус попал в ДТП
В Киеве автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" маршрутный автобус №322 Киев-Бровары столкнулся с легковушкой. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры, много пострадавших.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что после ДТП маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него.

"Звук удара был слышен аж на метро "Черниговская". В салоне ехали пассажиры. Много пострадавших", – говорится в публикации.

Также отмечается, что в результате аварии два человека погибли, количество пострадавших еще уточняется.

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На месте сейчас работают спасатели ГСЧС, медики, полиция. Проезд по этому участку затруднен.

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