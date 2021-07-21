В Киеве в Голосеевском парке массово гибнут птицы. Что с ними случилось

Животных, которые еще живы, отвезли в больницу – их будут спасать ветеринары

Выживших птиц везут в больницу. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" отравили много птиц, более 10 погибли.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Волонтеры собрали четырех еще живых уток и ворону и отвезли в клинику. Двое утят в критическом состоянии.

Утят везут в больницу. Фото dtp.kiev.ua

На месте работает полиция и следственно оперативная группа. Копы возьмут пробы воды и образцы тел, погибших животных отправят на экспертизу.

На месте работают полицейские.Фото dtp.kiev.ua

В Telegram-канале уточнили, что в парке это происходит уже не впервые.

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В коммунальном предприятии "Плесо" прокомментировали ситуацию с мором рыбы и птиц в озере Голосеевского парка.

"Предварительно установлено, что в водоем был сделал слив неизвестной жидкости. Наши специалисты взяли две пробы воды, чтобы установить причины отравления и проверить воду на наличие в ней химикатов. Результаты анализов будут известны до конца этой недели", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Коммунальщики заверили, что на берегу они не выявили дохлой рыбы и уток. В тоже время очевидцы утверждают, что на берегу были обнаружены 10 мертвых уток, а активисты собрали в воде до 20 килограмм дохлой рыбы.

Люди предполагают, что в воду вылили химикаты чтобы уничтожить живность. А рыба могла погибнуть из-за использования электроудочек.

Напомним, ранее в украинском заповеднике "Аскания-Нова" погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. Еще 20 журавлей чувствуют себя плохо, их не смогли отловить, вероятно, их тоже ждет смерть, говорят в заповеднике.

Кроме того, в Киеве водители спасли семью птиц, оказавшихся на проезжей части. Метров через 200 был спуск к Днепру – туда и отправились мама-утка с маленькими утятами.

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