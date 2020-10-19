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В Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба

19 октября, 13:52

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Кум стрелял в своего кума

В Киеве в воскресенье, 18 октября, в Голосеевском районе произошла стрельба. ЧП произошло в частном доме недалеко от Столичного шоссе на улице Островной. Об этом сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

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Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

"На месте происшествия сотрудники полиции изъяли пистолет с магазином и патронами. Четыре стреляные гильзы и разрешение на оружие. В результате стрельбы 49-летний мужчина, получил множественные слепые непроникающие ранения грудной клетки и живота", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Голосеевского района.

Оказалось, что стрельбу открыл мужчина 1962 года рождения. Из-за употребления спиртного он ничего не помнит. Мужчина, который получил ранения, написал заявление, в котором попросил полицию данным ЧП не заниматься.

Ранее мы писали о стрельбе в центре Одессы – СБУ задержала злоумышленников.

В Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Видео: Telegram-канал H_Odessa
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Киев полиция стрельба Полиция Киева

Источник: Сегодня

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