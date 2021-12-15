В Киеве в колодце нашли труп мужчины (фото)

В Киеве, где недавно мужчина пырнул ножом прохожего, нашли тело мужчины. Труп обнаружили в колодце.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Детали
Труп нашли в колодце на улице Гродненской. Спасатели Киевской службы спасения достали труп. Сейчас на месте жуткой находки работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства смерти мужчины.
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