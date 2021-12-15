Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве в колодце нашли труп мужчины (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 22:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тело обнаружили на улице Гродненской
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где недавно мужчина пырнул ножом прохожего, нашли тело мужчины. Труп обнаружили в колодце.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Детали

Труп нашли в колодце на улице Гродненской. Спасатели Киевской службы спасения достали труп. Сейчас на месте жуткой находки работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

При каких обстоятельствах умер мужчина пока не известно/Фото: dtp.kiev.ua
При каких обстоятельствах умер мужчина пока не известно/Фото: dtp.kiev.ua

Жуткие находки

  • В Днепропетровской области нашли обезглавленное тело. Личность погибшего установили. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.
  • В Киеве на территории больницы скорой помощи работники Муниципальной охраны обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти — переохлаждение. На месте работали следователи.
  • В Черноморске Одесской области обнаружили на улице обгоревший труп человека. У женщины произошла передозировка наркотиками дома у ее знакомого. Тот взял и сжег ее. После этого мужчина еще 2 недели жил с трупом.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 217

заболело за неделю в Киeвe

-14%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять