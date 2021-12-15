В Киеве в колодце нашли труп мужчины (фото)

Тело обнаружили на улице Гродненской

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где недавно мужчина пырнул ножом прохожего, нашли тело мужчины. Труп обнаружили в колодце.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Детали

Труп нашли в колодце на улице Гродненской. Спасатели Киевской службы спасения достали труп. Сейчас на месте жуткой находки работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

При каких обстоятельствах умер мужчина пока не известно/Фото: dtp.kiev.ua

Жуткие находки

В Днепропетровской области нашли обезглавленное тело . Личность погибшего установили. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.

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. Предварительная причина смерти — переохлаждение. На месте работали следователи. В Черноморске Одесской области обнаружили на улице обгоревший труп человека. У женщины произошла передозировка наркотиками дома у ее знакомого. Тот взял и сжег ее. После этого мужчина еще 2 недели жил с трупом.

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