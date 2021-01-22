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В Киеве в переходе на Майдане Незалежности обрушился потолок (фото)

22 января, 10:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

О пострадавших не сообщается

В Киеве сегодня, 22 января, в подземном переходе под Майданом Незалежности обвалился потолок.

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Об этом сообщает Киев.Сейчас в Telegram.

"В "Трубе" – подземном переходе на Майдане Независимости – обвалился потолок", – пишут в Сети.

По предварительным данным, никто не пострадал. Почему так произошло, неизвестно.

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В КГГА отметили, что причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района. Один из входов в переход на Майдане временно закрыт.

Напомним, ранее в Днепре на стройке парень получил удар током, упал со строительных лесов и умер. Ему был 21 год.

Кроме того, недавно в Полтаве на стройке обрушились леса, пострадали рабочие.

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Киев переход Майдан потолок

Источник: Сегодня

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