Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве в подвале многоэтажки "заживо заварили" кошку с котятами (фото)

30 марта, 18:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Местные жители пытались освободить животное своими силами

В подвале многоэтажного жилого дома на улице Бойченко, 2/6 в Киеве сотрудники ЖЭКа установили решетку, "заварив" тем самым кошку с котятами.

Реклама

Об этом сообщил киевлянин Виктор Шевченко в Facebook, опубликовав фото.

По его словам, он при помощи лома попытался освободить животное. А также намерен обратиться в правоохранительные органы и к властям с жалобой.

Реклама

"А пока нужно оттуда спасать кошку с котятами. Это существо не дает это сделать", – пишет Виктор.

В тренде
В Киеве гроза мышей кот Чивас дослужился до звания майора (фото)

Оказалось, он имел в виду мужчину, который говорит на видео о том, что подвал был продезинфицирован, так как люди страдали от нашествия тараканов, после чего была установлена решетка.

Ранее мы писали, что курица неожиданно приютила троих осиротевших котят.

Реклама

Также напомним, что в Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев кошка подвал кот котята

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)Происшествия
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видео
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видеоПроисшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)Происшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять