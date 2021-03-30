В Киеве в подвале многоэтажки "заживо заварили" кошку с котятами (фото)

В подвале многоэтажного жилого дома на улице Бойченко, 2/6 в Киеве сотрудники ЖЭКа установили решетку, "заварив" тем самым кошку с котятами.

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Об этом сообщил киевлянин Виктор Шевченко в Facebook, опубликовав фото.

По его словам, он при помощи лома попытался освободить животное. А также намерен обратиться в правоохранительные органы и к властям с жалобой.

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"А пока нужно оттуда спасать кошку с котятами. Это существо не дает это сделать", – пишет Виктор.

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Оказалось, он имел в виду мужчину, который говорит на видео о том, что подвал был продезинфицирован, так как люди страдали от нашествия тараканов, после чего была установлена решетка.

Ранее мы писали, что курица неожиданно приютила троих осиротевших котят.

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Также напомним, что в Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

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