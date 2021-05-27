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В Киеве в подземном переходе на Маяковского умер мужчина: что произошло (видео)

27 мая, 14:45

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Полиция на данный момент устанавливает личность мужчины

Умер мужчина на Маяковского. Фото: скрин

Умер мужчина на Маяковского. Фото: скрин

В Киеве сегодня произошла трагедия – умер мужчина. В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что он упал, когда спускался по ступенькам в подземный переход на проспекте Маяковского.

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По словам правоохранителей, на теле не обнаружено следов насильственной смерти.

"Сейчас мы устанавливаем личность мужчины, на вид это пожилой человек. Свидетели видели, как он спускался вниз и упал не удержавшись на ступеньках. Причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – сообщили в полиции Деснянского района.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

Ранее мы писали, что в Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19. Парень ушел из дома в Фастовском районе, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Как стало известно, родители 15-летнего Дениса умерли недавно от COVID-19. У них осталось 12 детей.

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