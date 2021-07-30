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В Киеве в психбольнице прогремел взрыв – погиб парень

30 июля 2021 9:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Следователи предполагают, что это было самоубийство, – расследование уже начали

На месте взрыва работали правоохранители. Коллаж "Сегодня"

На месте взрыва работали правоохранители. Коллаж "Сегодня"

В Шевченковском районе Киева произошел взрыв на территории психиатрической больницы. В результате погиб парень.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Взрыв прогремел 29 июля около 23:00 на крыше недостроенного корпуса психиатрической больницы в парке "Кирилловский Гай". Парень 2000 года рождения скончался. Его тело отправят на экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти.

Копы осмотрели место взрыва. Фото: Нацполиция

На месте работали следователи, взрывотехническая служба, кинологи и врачи. Полицейские уже начали уголовное производство, предварительная квалификация – самоубийство.

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Напомним, в центре Днепра прогремел взрыв в многоэтажке.

Кроме того, в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.

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