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В Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото, видео)

28 января, 11:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

О пропаже мужчины сообщила его мать

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого нашли в реке.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. В начале января он вдруг перестал выходить на связь. Благодаря записям камер видеонаблюдения установили место, где человек провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез.

"Мы провели спецоперацию по розыску человека, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился у реки Лыбидь. Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории", – говорит начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

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В результате, мы нашли в воде тело 25-летнего парня. По данному факту открыли уголовное производство – за умышленное убийство.

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Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее мы уже писали о том, что полиция задержала подозреваемых в убийстве 23-летнего военнослужащего в Харьковской области.

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Как сообщалось, в Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.

Смотрите сюжет – в Киеве предотвратили убийство сотрудника СБУ:

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Киев убийство пропал военнослужащие Полиция Киева

Источник: Сегодня

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