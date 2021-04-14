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В Киеве в реке обнаружили тело женщины (фото)

14 апреля, 13:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе для установления причин смерти

В Киеве спасатели извлекли тело женщины из реки возле Южного моста.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Так, поступило сообщении, что в районе улицы Садовой, 43 в Дарницком районе, в воде находится тело человека.

"Спасатели на расстоянии 20 метров от берега в воде обнаружили тело женщины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в киевской реке обнаружили труп без головы, рук и ног.

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Киев спасатели женщина тело южный мост ГСЧС

Источник: Сегодня

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