В Киеве в реке обнаружили тело женщины (фото)

В Киеве спасатели извлекли тело женщины из реки возле Южного моста.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
Так, поступило сообщении, что в районе улицы Садовой, 43 в Дарницком районе, в воде находится тело человека.
"Спасатели на расстоянии 20 метров от берега в воде обнаружили тело женщины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в киевской реке обнаружили труп без головы, рук и ног.
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