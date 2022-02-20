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В Киеве в результате масштабного пожара полностью сгорел дом (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 23:14
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Пожарным удалось потушить пламя
Пострадавших в результате инцидента нет/Фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", коллаж: "Сегодня"
Пострадавших в результате инцидента нет/Фото: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", коллаж: "Сегодня"

В Киеве произошел масштабныйпожар на Оболони. Огонь разрушил жилой дом.

Про это сообщают в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

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Подробности

Пожар произошел на улице Богатырская, 42. В результате инцидента полностью сгорел жилой дом. К счастью, пострадавших нет. Спасатели потушили пламя.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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