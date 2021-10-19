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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве в результате пожара в жилом доме погибли два человека (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 октября, 15:20
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Причины и обстоятельства данного пожара устанавливают правоохранительные органы

В Киеве сегодня, 19 октября, произошел пожар на улице Семашко, 21 в Святошинском районе. Известно про двух погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

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Возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома.

"Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 11:21 пожар был локализован на площади 10 кв. м и в 11:45 – ликвидирован. В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины", – говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили в квартире тела погибших
Спасатели обнаружили в квартире тела погибших / Фото: ГСЧС

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На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.

Причины и обстоятельства данного пожара устанавливают правоохранительные органы.

Эксклюзивные подробности

Как рассказал корреспондент "Сегодня", погибли двое пожилых людей. Спасателям пришлось срезать двери в квартире, в которой был пожар.

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По предварительной информации, пожар случился из-за короткого замыкания.

Как говорят соседи, погиб профессор, который 60 лет проработал в системе академии наук Украины. Он работал дистанционно. Мужчине был 91 год, а женщине – 86.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

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