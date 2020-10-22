В Киеве в заброшенном здании повесился нацгвардеец (видео)

В Киеве на Печерске нашли повешенным военнослужащего Национальной гвардии Украины.

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Об этом сообщают в Facebook "Вартові еспресо".

По предварительной информации, речь идет о самоубийстве.

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"Что побудило молодого человека к этому – пока неизвестно", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что тело 22 летнего военнослужащего нашли на заброшенной территории на ул. Коновальца, недалеко от университета культуры и воинской части НГУ. А пользователи Сети отмечают, что точный адрес – Перспективная 7а.

Ранее мы писали, что в Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в Facebook. Мужчина заявил, что его к этому якобы довели правоохранители.

Напомним, что в Одессе мальчик повесился на шведской стенке – смотрите видео:

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