Українська
$ 28,45
33,25
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве вандалы разрушили инсталляции в парке Победы (фото)

2 ноября, 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Выставка "Алиса в стране чудес" уже не первый раз страдает от рук хулиганов

В Киеве вандалы разрушили новые фигуры в парке Победы, которые установили неделю назад.

Реклама

Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

Отметим, что это уже не первый раз выставка "Алиса в стране чудес" в парке "Победа" страдает от вандалов.

"К сожалению, подобное отношение к цветам и инсталляциям мы время от времени наблюдаем чуть ли не в каждом районе Киева – и в центре, и на окраинах города", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве в парке Победы установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".

В тренде
Пытался помочь коллегам: пострадавший от взрыва коллектора в Киеве скончался в больнице

Также ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". Стену заповедника опять испортили.

А на Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев вандалы парк победы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)Происшествия
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)Происшествия
В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)
В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)Происшествия
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержали
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержалиДругие новости
Резонансное ДТП на Майдане: водителя отправили под круглосуточный домашний арест
Резонансное ДТП на Майдане: водителя отправили под круглосуточный домашний арестПроисшествия и криминал
ДТП под Киевом: спасатели доставали из смятых авто восемь человек (фото)
ДТП под Киевом: спасатели доставали из смятых авто восемь человек (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять