В Киеве вандалы разрушили инсталляции в парке Победы (фото)

Выставка "Алиса в стране чудес" уже не первый раз страдает от рук хулиганов

В Киеве вандалы разрушили новые фигуры в парке Победы, которые установили неделю назад.

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Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

Отметим, что это уже не первый раз выставка "Алиса в стране чудес" в парке "Победа" страдает от вандалов.

"К сожалению, подобное отношение к цветам и инсталляциям мы время от времени наблюдаем чуть ли не в каждом районе Киева – и в центре, и на окраинах города", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Киеве в парке Победы установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".

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Также ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". Стену заповедника опять испортили.

А на Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

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