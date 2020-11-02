В Киеве вандалы разрушили инсталляции в парке Победы (фото)

В Киеве вандалы разрушили новые фигуры в парке Победы, которые установили неделю назад.
Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.
Отметим, что это уже не первый раз выставка "Алиса в стране чудес" в парке "Победа" страдает от вандалов.
"К сожалению, подобное отношение к цветам и инсталляциям мы время от времени наблюдаем чуть ли не в каждом районе Киева – и в центре, и на окраинах города", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве в парке Победы установили дополнительные цветочные инсталляции "Алиса в стране чудес".
Также ранее мы писали, что вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". Стену заповедника опять испортили.
А на Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.
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