В Киеве водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе (видео)

В Киеве, где недавно водитель автомобиля устроил масштабное ДТП, снова произошла серьезная авария. Автомобиль сбил пешехода.
Об этом сообщают в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Детали ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Здолбуновской вечером вторника, 30 ноября. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. На видео можно увидеть, что он без сознания. На место инцидента вызвали полицию и скорую помощь.
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Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме — прибор Драгер показал 2.36 промилле.
За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
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