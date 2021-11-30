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В Киеве водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
30 ноября, 20:43
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На место инцидента вызвали правоохранителей и медиков
ДТП произошло в вечернее время/Коллаж: Сегодня
ДТП произошло в вечернее время/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно водитель автомобиля устроил масштабное ДТП, снова произошла серьезная авария. Автомобиль сбил пешехода.

Об этом сообщают в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Здолбуновской вечером вторника, 30 ноября. Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. На видео можно увидеть, что он без сознания. На место инцидента вызвали полицию и скорую помощь.

ДТП на украденной машине

В Киеве полиция задержала работника автомойки за угон автомобиля клиента. Он решил покататься на Tesla, взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В результате устроил ДТП.

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Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме — прибор Драгер показал 2.36 промилле.

За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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