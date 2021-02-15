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В Киеве водитель под наркотиками въехал в авто Муниципальной охраны (фото)

15 февраля, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До приезда полиции стало заметно, что мужчина странно себя ведет

На парковке в Дарницком районе у неизвестного, который совершил ДТП, обнаружили наркотики.

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Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева в Facebook.

Мужчина пытался развернуться, и повредил автомобиль группы быстрого реагирования. До приезда полиции стало заметно, что мужчина странно себя ведет.

"Мужчина заводил электронные часы, снимал обувь и носки и надевал их снова", – говорится в сообщении.

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Полицейские провели обыск и нашли 70 таблеток метадона, мачете и другие вещи.

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Водителя направили на медицинскую экспертизу и составили соответствующие материалы.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники задержали 71-летнюю женщину с наркотиками. Служебная собака унюхала две бутылки "травки". Женщину передали правоохранительным органам.

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Также напомним, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики. Они торговали альфа PVP, каннабисом и таблетками экстази в Telegram-канале.

Видео: Сегодня

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Киев наркотики полиция метадон Муниципальная охрана

Источник: Сегодня

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