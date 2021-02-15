В Киеве водитель под наркотиками въехал в авто Муниципальной охраны (фото)

На парковке в Дарницком районе у неизвестного, который совершил ДТП, обнаружили наркотики.
Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева в Facebook.
Мужчина пытался развернуться, и повредил автомобиль группы быстрого реагирования. До приезда полиции стало заметно, что мужчина странно себя ведет.
"Мужчина заводил электронные часы, снимал обувь и носки и надевал их снова", – говорится в сообщении.
Полицейские провели обыск и нашли 70 таблеток метадона, мачете и другие вещи.
Водителя направили на медицинскую экспертизу и составили соответствующие материалы.
Ранее мы сообщали, что украинские пограничники задержали 71-летнюю женщину с наркотиками. Служебная собака унюхала две бутылки "травки". Женщину передали правоохранительным органам.
Также напомним, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики. Они торговали альфа PVP, каннабисом и таблетками экстази в Telegram-канале.
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