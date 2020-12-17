В Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

В Киеве на бульваре Труда сбили женщину на пешеходном переходе.
Видео момента аварии опубликовали в Патрульной полиции.
Водитель Chery сбил женщину на переходе.
"Обстоятельства аварии выясняются", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали.
Напомним, в Киеве в районе станции метро "Голосеевская" фура насмерть сбила 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель даже не заметил мужчину и протянул его около 100 метров по дороге.
Ранее мы писали, что недавно в столице на улице Олексы Тихого произошло смертельное ДТП.
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