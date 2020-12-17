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В Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

17 декабря, 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщину госпитализировала скорая помощь

В Киеве на бульваре Труда сбили женщину на пешеходном переходе.

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Видео момента аварии опубликовали в Патрульной полиции.

Водитель Chery сбил женщину на переходе.

"Обстоятельства аварии выясняются", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали.

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Напомним, в Киеве в районе станции метро "Голосеевская" фура насмерть сбила 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель даже не заметил мужчину и протянул его около 100 метров по дороге.

Ранее мы писали, что недавно в столице на улице Олексы Тихого произошло смертельное ДТП.

Видео: Сегодня

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Киев ДТП женщина сбили Полиция Киева

Источник: Сегодня

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