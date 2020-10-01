В Киеве водитель вышвырнул пенсионерку из маршрутки (видео)

В киевской маршрутке произошел неприятный инцидент. Водитель маршрутного такси №401 вытолкал из салона пенсионерку, которая намеревалась проехать одну остановку по пенсионному удостоверению. Стоимость проезда в этой маршрутке – 8 гривен.

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Когда водитель сказал, что по пенсионному не повезет, женщина начала говорить о постановлении Кабмина и отказывалась выйти из автобуса. Водитель еще несколько раз попросил ее покинуть транспорт, после чего вытащил за кофту на остановку Героев Севастополя.

В коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации заявляют, что водитель маршрутки поступил абсолютно незаконно.

"Водитель поступил абсолютно неадекватно. Мы будем добиваться его увольнения. А также проверки перевозчика, который работает на данном маршруте. Такое поведение просто недопустимо! И мы будем принимать жесткие меры. Таких водителей в Киеве не должно быть", – прокомментировали сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок КГГА.

Во Львове водитель пытался выгнать мать бойца АТО из маршрутки.

А в Одессе водитель маршрутки поскандалил с копом из-за штрафа.

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Инспекция в маршрутках Киева:

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