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В Киеве возле метро нашли мертвого окровавленного мужчину – что с ним случилось (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 января, 10:24
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Сейчас на месте работают врачи и правоохранители
Возле киевского метро скончался мужчина. Фото: коллаж "Сегодня"
Возле киевского метро скончался мужчина. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 17 января, в Киеве возле станции метро обнаружили тело мертвого мужчины – он был весь в крови.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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Что произошло?

У входа в метро станции "Вокзальная! обнаружили тело мертвого мужчины. По словам очевидцев, он был весь в крови.

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо возле станции метро и он присел на колени. Наряд полиции вызвал скорую и начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался до приезда врачей.

Сейчас на месте работают врачи и правоохранители.

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Что говорят в полиции?

В полиции Киева нам рассказали, что мужчина умер в результате падения.

"Мужчина шел возле метро. Ему стало плохо, он поскользнулся и упал, ударился головой, потерял много крови. Ему на месте пытались помочь правоохранители, но мужчина скончался. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть", – сообщили в полиции Киева.

Личность мужчины установлена.

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Мертвый мужчина возле киевского метро. Фото: "Киев Оперативный"

Из киевского метро в больницу увезли девушку

14 января на станции метро "Васильковская" в Киеве произошло ЧП – девушка потеряла сознание. В Сети появилась информация, что девушку со станции метро увезла скорая помощь. В полиции Киева новостям "Сегодня" подтвердили, что такой инцидент действительно был в столичной подземке.

"Девушка – гипертоник. Она 2001 года рождения. На станции метро "Васильковская" ей стало плохо – сильно поднялось давление. Ей на месте оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Но девушка сознание не теряла", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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