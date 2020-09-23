В Киеве все больше заразившихся коронавирусом: появились новые данные за сутки

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 330 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 307 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 20 335 человек.

По данным мэра, 22 сентября в Киеве заболели:

161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет;

109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

16 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет.

Среди новых заболевших 9 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 37 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50, в Днепровском районе – 36 случаев.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались пять человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 330 киевлян.

"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице – самый высокий в Украине – и составляет 258 тестов на 100 000 жителей", – написал мэр Киева.

Ранее мы сообщали, что в Киеве школьников массово отправляют на карантин.

Также напомним, в больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридоре.

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О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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