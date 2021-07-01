В Киеве вспыхнул пожар – горит здание супермаркета (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 1 июля, в Киеве на бульваре Кольцова горит здание одного из супермаркетов.

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Об этом сообщает "Киев оперативный".

Супермаркет находится в жилом дома. Перепуганные жители выбежали из своих квартир – наблюдают с улицы за тушением возгорания.

На видео с места видно, что в небо поднимается густой дым, все полыхает.

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На данном этапе неизвестно, что стало причиной пожара. На место пожара уже прибыли пожарные спасатели. Также там дежурит полиция и скорая медпомощь.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, на Одесской трассе (Киевская область) произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.

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Кроме того, в Ужгороде в микрорайоне Шахта произошел большой пожар. Загорелся лагерь ромов, который находится вблизи тубдиспансера.