В Киеве вспыхнул пожар – горит здание супермаркета (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 1 июля, в Киеве на бульваре Кольцова горит здание одного из супермаркетов.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Супермаркет находится в жилом дома. Перепуганные жители выбежали из своих квартир – наблюдают с улицы за тушением возгорания.
На видео с места видно, что в небо поднимается густой дым, все полыхает.
Фото: dtp.kiev.ua
На данном этапе неизвестно, что стало причиной пожара. На место пожара уже прибыли пожарные спасатели. Также там дежурит полиция и скорая медпомощь.
Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, на Одесской трассе (Киевская область) произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.
Кроме того, в Ужгороде в микрорайоне Шахта произошел большой пожар. Загорелся лагерь ромов, который находится вблизи тубдиспансера.