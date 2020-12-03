В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: видео

В Киеве 3 декабря очевидец снял издалека пожар в Святошинском районе.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Пожар произошел в квартире в Новобеличах.
"Предварительно, горит квартира на последних этажах высотки. Надеемся, пожарные подоспеют вовремя, и никто не пострадает", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на Днепропетровщине в пожаре погибли мать с дочерью – возгорание произошло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам.
Напомним, зимовать в летней кухне приходится погорельцам с Харьковщины. Лесной пожар, который возник в начале осени, почти уничтожил деревню Горобивка. Людям пообещали компенсацию – за каждый дом по 300 тысяч гривен, но не выплатили до сих пор. Смотрите сюжет:
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