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В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: видео

3 декабря, 09:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожар возник на последних этажах

В Киеве 3 декабря очевидец снял издалека пожар в Святошинском районе.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Пожар произошел в квартире в Новобеличах.

"Предварительно, горит квартира на последних этажах высотки. Надеемся, пожарные подоспеют вовремя, и никто не пострадает", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на Днепропетровщине в пожаре погибли мать с дочерью – возгорание произошло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам.

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Напомним, зимовать в летней кухне приходится погорельцам с Харьковщины. Лесной пожар, который возник в начале осени, почти уничтожил деревню Горобивка. Людям пообещали компенсацию – за каждый дом по 300 тысяч гривен, но не выплатили до сих пор. Смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

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Киев спасатели пожар ГСЧС Новобеличи

Источник: Сегодня

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