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В Киеве вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма (фото)

21 мая, 19:04

Александр Марущак , Виктория Барановская

Возгорание произошло на территории экспериментального завода железобетонных шпал – на месте работают спасатели

Столб дыма поднялся над Борщаговкой

Столб дыма поднялся над Борщаговкой

Над столичной Борщаговкой в небо поднялся черный столб дыма. Очевидцы сообщают, что горит жилой дом на улице Симиренко.

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Впрочем, в ГСЧС Киева сайту "Сегодня" уточнили, что поступил вызов о возгорании по адресу Проспект Отрадный, 52.

"Заявка только поступила, пожарные едут к месту возгорания", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Возгорание произошло на территории экспериментального завода железобетонных шпал.

Пожар уже локализирован. Горит на площади 100 квадратных метров – мусор и старые шины. Именно из-за нескольких старых шин – в небо поднялся черный дым.

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На месте работают 3 пожарные машины и 13 пожарных.

Ранее мы писали, что в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также, в Оболонском районе Киева произошел пожар в школе № 9. Всех сотрудников и учеников тут же эвакуировали из здания.

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