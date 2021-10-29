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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве эвакуируют людей из торгового центра. Мы узнали, что происходит (обновлено)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 09:45
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Спасатели работают на месте происшествия
Причина пожара неизвестна
Причина пожара неизвестна / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 29 октября, в соцсетях сообщили, что вспыхнул пожар в ТРЦ "РайON". Центр находится на улице Николая Лаврухина, 4.

Об этом сообщает канал First в Telegram.

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По информации в Сети, возгорание произошло на втором этаже здания.

Всех посетителей и работников эвакуировали.

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"Сегодня" по поводу пожара в ТРЦ "РайON" в ГСЧС Киева сообщили.

"Ничего страшного не произошло. По этому адресу проводятся учения", – сообщили в службе.

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 21 октября, произошло 655 пожаров, 14 человек умерли в огне. А с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали.

Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилых секторах.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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