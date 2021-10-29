В Киеве эвакуируют людей из торгового центра. Мы узнали, что происходит (обновлено)

Сегодня утром, 29 октября, в соцсетях сообщили, что вспыхнул пожар в ТРЦ "РайON". Центр находится на улице Николая Лаврухина, 4.
Об этом сообщает канал First в Telegram.
По информации в Сети, возгорание произошло на втором этаже здания.
Далее по теме
Всех посетителей и работников эвакуировали.
"Сегодня" по поводу пожара в ТРЦ "РайON" в ГСЧС Киева сообщили.
"Ничего страшного не произошло. По этому адресу проводятся учения", – сообщили в службе.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 21 октября, произошло 655 пожаров, 14 человек умерли в огне. А с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали.
Больше всего возгораний – 21 780 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
Читайте также:
- В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: животных не удалось спасти (видео)
- Еще несколько повреждены. В Киеве возле жилых домов сгорели пять автомобилей
- В Киеве в результате пожара в жилом доме погибли два человека (фото, видео)
- В Киеве горела многоэтажка, один из жильцов умер в машине медиков (видео, обновлено)