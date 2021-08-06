В Киеве выбирают меру пресечения участникам "Нацкорпуса". Что происходит под судом

Под судом собрались члены Нацкорпуса. Коллаж "Сегодня"

В Шевченковском суде Киева 6 августа рассматривают дело членов "Нацкорпуса", которых ранее задержали в Харькове. Под зданием уже дежурит нацгвардия и спецподразделения полиции.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Заседание суда назначено на 10:00. Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин и член Национального корпуса Саша Волков уже в здании суда, их пропустили первыми.

Люди, которые пришли поддержать подозреваемых, идут со стороны улиц Дегтяревская и Оранжерейная. Их также уже пропустили на территорию суда.