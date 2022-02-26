В Киеве взорвали мост на проспекте Победы – СМИ

В столице продолжаются бои – у метро "Берестейская" прогремел мощный взрыв, в результате рухнул мост

В Киеве взорвали мост. Фото: Reuters, соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на проспекте Победы взорвали мост у метро "Берестейская". Сейчас СМИ пишут, что российские войска двигаются в сторону Шулявки.

Об этом сообщает Vgorode.

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Как известно, ранее оккупанты атаковали одну из воинских частей в столице на проспекте Победы. Спустя 40 минут появилась информация, что ВСУ отбили атаку врага. Однако не известно, были ли это те группы оккупантов, которые двигались на Шулявку.

Бои в Киеве

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.

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Оккупанты пытаются уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Пока украинское ПВО отбивает атаки. Тем временем в Василькове Киевской области ситуация накаляется – оккупанты хотят высадить там свой десант, ВСУ дают им отпор.

Сейчас по всему городу слышны звуки взрывов и стрельбы.

"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут", - написали в Госспецсвязи.