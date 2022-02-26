В Киеве взорвали мост на проспекте Победы – СМИ

В Киеве на проспекте Победы взорвали мост у метро "Берестейская". Сейчас СМИ пишут, что российские войска двигаются в сторону Шулявки.
Об этом сообщает Vgorode.
Как известно, ранее оккупанты атаковали одну из воинских частей в столице на проспекте Победы. Спустя 40 минут появилась информация, что ВСУ отбили атаку врага. Однако не известно, были ли это те группы оккупантов, которые двигались на Шулявку.
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Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.
Оккупанты пытаются уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Пока украинское ПВО отбивает атаки. Тем временем в Василькове Киевской области ситуация накаляется – оккупанты хотят высадить там свой десант, ВСУ дают им отпор.
Сейчас по всему городу слышны звуки взрывов и стрельбы.
"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут", - написали в Госспецсвязи.