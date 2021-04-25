В Киеве в разгар локдауна работали ночные клубы и ресторан (фото)

На руководителей заведений и гостей полицейские составили административные материалы

В Киеве, несмотря на карантинные ограничения, продолжают работать развлекательные заведения. Копы проверили 793 объекта на соблюдение норм – обнаружили 34 нарушения. Нарушали карантин такие развлекательные заведения, как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Правоохранители выявили нарушения в развлекательных заведениях, которые, несмотря на запрет в рамках усиления противоэпидемических мероприятий, принимали посетителей.

"Да, в течение суток полицейские проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения, как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали несмотря на запрет и принимали гостей", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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На руководителей заведений и гостей полицейские составили административные материалы.

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Напомним, что с 5 апреля правоохранители усилили контроль за соблюдением правил карантина.

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Ранее мы писали, что начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что уже на следующей неделе Киев может выйти из красной зоны.

Напомним, что 25 апреля в Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса.

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