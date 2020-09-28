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В Киеве зацепер попал под поезд: метро частично парализовано

28 сентября, 21:11

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Инцидент произошел на "зеленой" ветке

В киевском метро зацепер попал под поезд. Об этом официально сообщает Киевская городская госадминистрация в соцсетях.

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Метро по "зеленой" ветке курсирует с ограничениями:

от станции "Сырец" до станции "Выдубичи";

от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

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О состоянии зацепера не сообщается. На месте работают аварийные бригады, медики и полиция.

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Ранее в Киеве сняли на видео очередного зацепера, который ехал на троллейбусе.

Видео: KIEVMAP

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