В Киеве зацепер попал под поезд: метро частично парализовано

В киевском метро зацепер попал под поезд. Об этом официально сообщает Киевская городская госадминистрация в соцсетях.
Метро по "зеленой" ветке курсирует с ограничениями:
от станции "Сырец" до станции "Выдубичи";
от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".
О состоянии зацепера не сообщается. На месте работают аварийные бригады, медики и полиция.
Ранее в Киеве сняли на видео очередного зацепера, который ехал на троллейбусе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк