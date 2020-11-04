В Киеве задержали двух мужчин за вымогательство 700 тысяч гривен (видео)

В Киеве злоумышленники требовали у мужчины отдать им несуществующий долг в размере 700 тысяч гривен. Во вторник, 3 ноября, их задержали в Днепровском районе.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, в полицию за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что двое неизвестных угрожают ему и требуют возврата 700 тысяч гривен "долга".

"Во время одной из встреч злоумышленники избили потерпевшего, чтобы тот понял серьезность их угроз. В связи с тем, что у мужчины не было всей суммы, фигуранты согласились получать средства частями", – говорится в сообщении.

Понимая, что мужчины не оставят его в покое, и опасаясь за свою жизнь, он обратился в полицию. Им удалось установить злоумышленников и задержать их. Преступники получили от потерпевшего 270 тыс. гривен.

В тренде Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасности

Реклама

Читайте также: Киевляне имели все шансы получить низкие тарифы на воду и тепло

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления. За содеянное им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыцкого района в Киевской области произошло разбойное нападение:злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама