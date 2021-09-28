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В Киеве задержали двух полицейских, которые требовали взятки у пьяных водителей

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 сентября, 16:50
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Задержанные "работали" с 9:00 по 11:00 утра, а в остальное время рабочего дня занимались личными делами
Скоро злоумышленникам изберут меру пресечения
Скоро злоумышленникам изберут меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали двух полицейских Прилуцкого РВП ГУ ЧП в Черниговской области, которые вымогали деньги у пьяных водителей. Копы, угрожая штрафами и лишением прав, требовали от 300 до 500 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

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"Задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9:00 по 11:00 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки еще имели признаки алкогольного опьянения. Остальные рабочего дня правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей", – говорится в сообщении.

Во время очередного вымогательства 10 тысяч гривен полицейские были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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У них изъяты документы, черновые записи, а также 8 тыс. долларов США.

Изъятые доллары
Изъятые доллары / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и обращения в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения", – добавляют в прокуратуре.

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