В Киеве задержали группу "серийных" карманников-ромов (фото)

В Киеве задержали преступную группу карманных воров, которая за "крышевание" пыталась подкупить руководителя полиции на Центральном железнодорожном вокзале.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Шесть ромов обворовывали пассажиров и посетителей Центрального железнодорожного вокзала. А чтобы правоохранители не препятствовали, они пытались подкупить начальника полиции. В состав группировки входили четверо мужчин и две женщины, все – жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет. Часть из них ранее уже задерживали за воровство.

Они действовали по схеме – пока одни отвлекали потерпевших, другие "чистили" их карманы и сумки. Задержанные подозреваются в совершении не менее пятнадцати краж только за последние два месяца.

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"Они пытались оказать неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны предоставлять ему еженедельно. После передачи взятки правоохранители задержали всех членов группы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков у скупщиков краденого изъяли большое количество мобильных телефонов, наручных часов и СИМ-карт", – отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Отметим, что некоторых из них ранее не раз задерживали за карманные кражи.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений – предложение неправомерной выгоды должностному лицу, кража в составе организованной группы, приготовление к совершению кражи в составе организованной группы.

Ромам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Голосеевский районный суд избрал четырем задержанным меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере от 180 000 до 315 000 гривен, в отношении еще двух вопрос рассматривается.

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