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В Киеве задержали иностранца с кокаином в животе: изымали почти сутки (фото)

30 апреля, 20:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В брюшной полости мужчины обнаружили 91 капсулу с неизвестным веществом

Киевские таможенники изъяли более килограмма кокаина у иностранного наркокурьера, который проглотил наркотики.

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Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Более 1 кг кокаина пытался ввезти на территорию Украины 45-летний европеец в собственном чреве, прилетевший через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из одной из стран Евросоюза.

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"Имея существенные основания сомневаться в его законопослушности, таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля – личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного", – говорится в сообщении.

Таможенники все-таки провели личный досмотр мужчины с медработником. При проведении компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

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"Внутри выявленных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 грамма", – добавляют в таможне.

После экспертизы определили, что ​​порошок содержит в своем составе кокаин. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина продавал наркотики за биткоины. В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тыс. гривен.

Напомним, в Киевской области СБУ разоблачила организаторов мощной наркогруппировки. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти 70 млн грн.

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