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В Киеве задержали мужчину за хранение около 5 кг наркотиков (фото)

2 февраля, 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Изъятые вещества направлены на экспертизу

В Киеве задержали 23-летнего киевлянина, который занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории города.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

У мужчины при обыске обнаружили полиэтиленовый пакет с около 1 кг кристаллоподобных веществ желтого цвета (по предварительным данным – метадон).

"Во время обыска по месту жительства последнего обнаружено и изъято еще около 1,5 кг вещества желтого и синего цвета, а также 2,5 кг вещества растительного происхождения, 100 г белого порошкообразного вещества, таблетки розового цвета, пакеты с пазовым замком и веса", – говорится в сообщении.

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Изъятые вещества направлены на экспертизу.

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После поступления заключения эксперта будет решен вопрос относительно сообщения гражданину о подозрении.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники задержали 71-летнюю женщину с наркотиками. Служебная собака унюхала две бутылки "травки". Женщину передали правоохранительным органам.

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Также напомним, под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики. Они торговали альфа PVP, канабисом и таблетками экстази в Telegram-канале. Получали запрещенный товар по почте, в съемной квартире фасовали и присылали клиентам в другие области Украины.

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Киев наркотики прокуратура метадон

Источник: Сегодня

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