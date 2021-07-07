В Киеве задержали стрелка, который открыл огонь по копам на Голосеевском проспекте

Вместе со стрелком в квартире была женщина, ее тоже увезли правоохранители. Начато уголовное производство

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Владислав Гарнаев с места событий.

Реклама

Конфликт в доме произошел между старым и новым владельцем квартиры, сообщил во время брифинга Андрей Крищенко

По его словам, копы пытались решить конфликт путем переговоров, но мужчина не согласился и решил поджечь квартиру.

Вместе со стрелком в квартире была и женщина, но она не была в заложниках. На данный момент по факту ЧП открыто уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Реклама

Читайте также: Стрельба под Киевом: неизвестный открыл огонь возле админздания (фото)

Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов по конфликту в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.

В результате происшествия коп получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб один человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: