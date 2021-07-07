В Киеве задержали стрелка, который открыл огонь по копам на Голосеевском проспекте

Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Владислав Гарнаев с места событий.
Конфликт в доме произошел между старым и новым владельцем квартиры, сообщил во время брифинга Андрей Крищенко
По его словам, копы пытались решить конфликт путем переговоров, но мужчина не согласился и решил поджечь квартиру.
Вместе со стрелком в квартире была и женщина, но она не была в заложниках. На данный момент по факту ЧП открыто уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов по конфликту в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.
В результате происшествия коп получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.
Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб один человек.
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