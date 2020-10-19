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В Киеве задержали таксиста по подозрению в изнасиловании

19 октября, 17:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы

В Киеве полиция задержала таксиста по подозрению в изнасиловании девушки.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Так, в столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что ее изнасиловали. Как оказалось, мужчина ночью целенаправленно изменил маршрут машины, завез женщину в лесополосу и совершил преступление. Потерпевшая дала приметы и описала транспортное средство таксиста.

"Фигурант приехал на вызов на улицу Тулузы. Во время движения клиентка начала паниковать из-за того, что водитель изменил маршрут, а дальше он пересел на заднее сиденье и изнасиловал женщину. После этого отвез пострадавшую домой, откуда она вызвала правоохранителей", – рассказал начальник отдела уголовной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслав Малько.

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Подозреваемый – не судимый уроженец Закарпатской области, 1974 года рождения, его задержали для установления всех обстоятельств происшествия. Объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Задержанный может попасть в тюрьму на пять лет.

Ранее мы писали, что в Киеве изнасиловали 17-летнюю девушку – на улице Выговского в лесу.

В центре Чернигова насильник напал на несовершеннолетнюю девушку прямо в туалете ресторана.

А в Сумской области полиция поймала подозреваемого в преступлении:

Видео: Патрульная полиция Сумской области
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Киев полиция изнасилование таксист

Источник: Сегодня

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