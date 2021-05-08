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В Киеве загорелась квартира на 25-м этаже новенького жилого комплекса

8 мая, 18:16

Александр Марущак Александр Марущак

Причина возгорания все еще выясняется, задымление "свечки" было видно далеко за пределами района столицы

В Киеве произошел пожар в жилом комплексе на улице Балтийской, 5, в Оболонском районе столицы. Об этом "Сегодня" рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В 16:12 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию бойцы установили, что в 25-этажном жилом доме на 25-м этаже горит квартира.

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В 16:37 возгорание уже было ликвидировано. Эвакуация не понадобилась. На месте было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 человека личного состава.

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Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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