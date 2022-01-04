В Киеве загорелся яхтклуб – дым видно издалека (фото, видео)

В Киеве произошел 4 января пожар на лодочной станции в Гидропарке (со стороны Десенки). Клубы дыма видно за несколько километров.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Далее по теме
Что говорят спасатели
"На территории яхтклуба "Фрегат" произошло возгорание в 2-этажном недействующем здании, размером 6х12 метров, на площади 50 м. кв.", – рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Причина пожара пока неизвестна.
Как стало известно позже, в 11:04 спасатели локализовали пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей
В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.
Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.
Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.
Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.
Из окна здания выбросились трое человек. 19-летняя девушка погибла, а двоих пострадавших госпитализировали.
Общая площадь пожара 900 квадратных метров.
Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.