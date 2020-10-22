В Киеве загорелась маршрутка (видео)

В Киеве в четверг, 22 октября, в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.

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Об этом сообщает "ДТП Киев" в Telegram.

"Пожар маршрутки в Киеве на Дарнице", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, случилось это возле рынка "Дарынок".

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.

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Напомним, в столице загорелась маршрутка с пассажирами – микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

О пострадавших пока информации нет.

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