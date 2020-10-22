Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве загорелась маршрутка (видео)

22 октября, 08:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожар произошел около «Дарынка»

В Киеве в четверг, 22 октября, в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.

Реклама

Об этом сообщает "ДТП Киев" в Telegram.

"Пожар маршрутки в Киеве на Дарнице", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, случилось это возле рынка "Дарынок".

В тренде
Не прошел по габаритам: на Левобережной эвакуатор с трактором протаранил мост (видео)

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.

Реклама

Напомним, в столице загорелась маршрутка с пассажирами – микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

О пострадавших пока информации нет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария маршрутка пожар

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)Происшествия
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)Происшествия
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкупПроисшествия
В метро Киева внезапно умер мужчина
В метро Киева внезапно умер мужчинаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять