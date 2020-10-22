В Киеве загорелась маршрутка (видео)

В Киеве в четверг, 22 октября, в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.
Об этом сообщает "ДТП Киев" в Telegram.
"Пожар маршрутки в Киеве на Дарнице", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, случилось это возле рынка "Дарынок".
Ранее мы писали, что в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.
Напомним, в столице загорелась маршрутка с пассажирами – микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.
О пострадавших пока информации нет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк