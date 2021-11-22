В Киеве загорелась новостройка: огонь охватил 10 этажей (видео) – обновлено

Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок

В Киеве пожар в доме. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 22 ноября, в Киеве на проспекте Правды, 67 произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5 по 16 этаж.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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Подробности ЧП

Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке по проспекте Правды, 67.

"Загорелись электрощитовые с 5 по 16 этаж. Сейчас на месте 11 единиц пожарной техники, 35 спасателей. Огонь тушат при помощи 9 порошковых огнетушителей. Проводиться проверка квартир. Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Пожар спасатели ликвидировали в 12:07.

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На место прибыли пожарные. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Спасатели уже на месте ЧП. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Пожар в новостройке. Фото: ГСЧС Киева

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Одного ребенка эвакуировали спасатели. Фото: ГСЧС Киева

Пожар тушат спасатели. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве горит ЖК

Спасатели эвакуировали людей. Фото: ГСЧС Киева

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