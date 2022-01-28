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В Киеве загорелось десять этажей в новостройке (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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28 января, 13:26
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Дом еще не сдан в эксплуатацию, поэтому жильцов там не было
В доме загорелась коммуникационная шахта
В доме загорелась коммуникационная шахта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Позняках в одной из новостроек горели электроповодья с электрощитовыми на 10 этажах. ЧП произошло на улице Канальная.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

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"28 января в 09:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Канальная, 8, что в Дарницком районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасателям пришлось тушить пожар на 10 этажах
Спасателям пришлось тушить пожар на 10 этажах / Фото: ГСЧС

Когда спасатели прибыли на место пожара, обнаружили, что загорелась коммуникационная шахта.

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"По прибытию к месту вызова, во время проведения разведки, спасатели установили, что пожар произошел в коммуникационной шахте. Горели электроповодья с электрощитовыми с 13 по 23 этажа", – говорится в сообщении.

Дом еще не сдан в эксплуатацию, потому жильцов там не было. К ликвидации было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями", – добавили в сообщении.

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В Черниговской области погибла женщина с внуками

В Черниговской области, недалеко от Нежина, произошел масштабный пожар в частном доме. В нем погибли женщина и трое детей.

"Предварительно известно, что погибли женщина и трое ее внуков. Речь идет о детях, которым 3 и 4 года",- сообщил новостям "Сегодня" спикер спасателей Черниговской области Александр Ивченко.

Предварительной причиной называют возможные неполадки в электросети либо в новом холодильнике.

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