В Киеве загорелось офисное здание: огонь тушили 3 часа (фото)

Огонь охватил третий этаж админздания на площади почти полторы тысячи квадратных метров

В Киеве произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Киеве на Коллекторной, 3 произошел пожар в офисном здании. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как нам стало известно, на Коллекторной, 3 загорелось здание в 4 утра. Огонь охватил третий этаж админздания на площади почти полторы тысячи квадратных метров.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, все это будут выяснять правоохранители.

К слову, пожар уже ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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Огонь предотвращали почти 3 часа, работало 14 единиц техники и 55 пожарных.

Техника спасателей. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Огонь ликвидировали. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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Спасатели ликвидировали пожар. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Пожар в офисном здании. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

В Киеве загорелась новостройка

Также в Киеве на проспекте Правды, 67, произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж.

Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке на проспекте Правды, 67.