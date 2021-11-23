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В Киеве загорелось офисное здание: огонь тушили 3 часа (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 08:42
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Огонь охватил третий этаж админздания на площади почти полторы тысячи квадратных метров
В Киеве произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве произошел пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Киеве на Коллекторной, 3 произошел пожар в офисном здании. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как нам стало известно, на Коллекторной, 3 загорелось здание в 4 утра. Огонь охватил третий этаж админздания на площади почти полторы тысячи квадратных метров.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, все это будут выяснять правоохранители.

К слову, пожар уже ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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Огонь предотвращали почти 3 часа, работало 14 единиц техники и 55 пожарных.

Техника спасателей. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Техника спасателей. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Огонь ликвидировали. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Огонь ликвидировали. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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Спасатели ликвидировали пожар. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Спасатели ликвидировали пожар. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Пожар в офисном здании. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"
Пожар в офисном здании. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

В Киеве загорелась новостройка

Также в Киеве на проспекте Правды, 67, произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж.

Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке на проспекте Правды, 67.

"Загорелись электрощитовые с 5-го по 16-й этаж. Сейчас на месте 11 единиц пожарной техники, 35 спасателей. Огонь тушат при помощи девяти порошковых огнетушителей. Проводится проверка квартир. Уже эвакуированы 37 человек, в том числе один ребенок", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Пожар спасатели ликвидировали в 12:07.

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