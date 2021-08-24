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В Киеве загорелся балкон многоэтажки: видео

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
24 августа, 16:10
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Жители квартир покинули помещение самостоятельно и немедленно вызвали на помощь пожарных. Пожар ликвидирован, обошлось без пострадавших и погибших
Столичные пожарные ликвидировали пожар в Оболонском районе столицы. Коллаж: "Сегодня"
Столичные пожарные ликвидировали пожар в Оболонском районе столицы. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе произошел пожар на балконе. На месте происшествия было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

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Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области
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24 августа в 6:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы. Сразу же к месту происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Об этом говорится в сообщении ДСНС Украины.

Как оказалось, пожар возник на балконе одной из квартир на 6 этаже 9-этажного жилого дома, с распространением на рядом расположенные балконы. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

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В 6:21 возгорание было локализовано и в 06:30 ликвидировано. На момент возникновения пожара, жители квартир покинули помещение самостоятельно и немедленно вызвали на помощь пожарных. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона

Столичные спасатели подарили еще один шанс на жизнь пушистой жительнице одной из квартир, где горел балкон. Обеспокоена владелица одной из квартир, обратилась к пожарным найти ее кошку, которая осталась в квартире. Испуганную кошку нашли на балконе.

В Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона
В Киеве пожарные спасли испуганную кошку с горящего балкона / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

"К счастью, помощь пришла вовремя. Красавица даже не сопротивлялась, ведь сразу поняла, что этот человек, с лицом в копоти, стремится помочь. Уже через считанные минуты любимица была на руках своей хозяйки и благодарно мурлыкала. Одно можно сказать точно. Сегодня, в годовщину Дня Независимости Украины, некоторые празднуют свой второй День рождения", – говорится в сообщении.

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