В Киеве загорелся пассажирский автобус (фото, видео)

В Киеве в районе проспекта Правды загорелся пассажирский автобус.

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Об этом сообщает dtp.kiev в Telegram.

Как сообщают очевидцы – транспорт вначале пытались потушить своими силами.

"Вроде бы все живы. Похоже сгорит", – пишут в Сети.

Видео: чат dtp.kiev

В ГСЧС Киева сообщили, что на место возгорания выехали пожарные. Предварительно, возгорание произошло в автобусе №102.

Видео: чат dpt.kiev

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В КП "Киевпастранс" нам подтвердили, что загорелся автобус, который курсирует по маршруту №102.

"Причины возгорания пока неизвестны. Никто из пассажиров не пострадал", – сообщили в ведомстве.

Видео: чат dtp.kiev

Как стало известно позже, автобус сгорел на Виноградаре. Пожар в нем начался в районе улицы Ужвий и проспекта Правды. В коммунальном предприятии рассказали, что загорелся автобус МАЗ.

Фото: Элена Элена/Facebook

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Пока точно неизвестно, по какой причине он загорелся. Это будут устанавливать эксперты. По информации водителя автобуса, возгорание началось с задней части автобуса.

"Водитель сейчас находится в шоковом состоянии. В салоне находились пассажиры и им пришлось срочно и без паники покинуть автобус. Благо никто из людей не пострадал. Автобус выгорел полностью", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Фото: Элена Элена/Facebook

Напомним, 2 сентября 2020 года в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.