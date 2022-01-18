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В Киеве взрывчатку ищут в 46 школах: мы узнали детали

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 10:58
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Проверка помещений школ еще продолжается – кинологи работают на местах
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поступило сообщение о заминировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром на колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.

"Поступило сообщение о минировании столичных школ. Речь идёт про 40 учебных заведений в разных районах столицы. Проверка помещений школ ещё продолжается. Работают взрывотехники и кинологи. Они проверяют помещения школ",- рассказали нам в полиции Киева.

Волна "минирований" в Украине

12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.

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По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

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