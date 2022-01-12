Волна минирований в Киеве: взрывчатку ищут и в аэропорту

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Поступило сообщение о минировании аэропорта "Киев". Об этом "Сегодня" сообщили в отделе коммуникаций киевского главка полиции.
Там в самое ближайшее время предстоит проверка.
Обновляется...
Поступило сообщение о минировании аэропорта "Киев". Об этом "Сегодня" сообщили в отделе коммуникаций киевского главка полиции.
Там в самое ближайшее время предстоит проверка.
Обновляется...
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