В Киеве "заминировали" ЦУМ: людей эвакуируют

В Киеве в понедельник, 16 ноября, неизвестные "заминировали" Центральный универмаг. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, на месте уже работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Из здания ЦУМа эвакуировано около тысячи человек.
Сообщение о взрывчатке поступило на электронную почту кол-центра СБУ сегодня в 12:30.
Информация обновляется.
Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.
Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.
Ранее в столице арестовали за "минирование" моста Патона бывшего военного.
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