В Киеве "заминировали" ЦУМ: людей эвакуируют

На месте уже работают взрывотехники

В Киеве в понедельник, 16 ноября, неизвестные "заминировали" Центральный универмаг. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, на месте уже работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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Из здания ЦУМа эвакуировано около тысячи человек.

Сообщение о взрывчатке поступило на электронную почту кол-центра СБУ сегодня в 12:30.

Информация обновляется.

Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.

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Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

Ранее в столице арестовали за "минирование" моста Патона бывшего военного.

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