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В Киеве "заминировали" станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Университет"

4 марта, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полицию поступил анонимный звонок

В Киеве станции метро "Университет" и "Крещатик", а также пересадочный узел "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.

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Об этом сообщает КГГА.

Поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – пишут в ведомстве.

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Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

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Киев метро КГГА Крещатик метрополитен минировали

Источник: Сегодня

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