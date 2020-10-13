В Киеве сообщили о минировании супермаркета на Позняках

На месте работает полиция

В Киеве во вторник, 13 октября, на улице Драгоманова заминировали супермаркет "Сильпо".

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Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

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"Территория перекрыта, на месте все службы города", – говорится в сообщении.

Подробности в полиции пока не сообщают.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал.

Напомним, в Киеве задержали террориста Сухроба Каримова, который захватил банк в центре Киева.

Видео: Киев Сейчас

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